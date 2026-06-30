Trump exige bajar el precio de la gasolina a 2,50 dólares por galón

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este lunes a los vendedores de gasolina en el país que reduzcan «de inmediato» los precios al consumidor, argumentando que el petróleo se cotiza en torno a los 68 dólares por barril y que los precios actuales del combustible son excesivos.

En un mensaje en la red Truth Social, Trump instó a fijar la gasolina en torno a los 2,50 dólares por galón y pidió además a California reducir sus impuestos sobre los combustibles, al considerar que estas cargas fiscales están elevando artificialmente el precio final.

El mandatario agregó que el barril de gasolina logró su precio más bajo desde febrero, cuando inició la guerra en Oriente Medio.

Según datos recientes del mercado energético en Estados Unidos, el precio promedio nacional de la gasolina se sitúa actualmente en torno a los 2,40 dólares por galón con variaciones según el estado y la región, siendo más alto en la costa oeste y más bajo en el sur del país.

Durante el periodo de mayor tensión geopolítica vinculada a la guerra en Oriente Medio, el precio llegó a superar los 4 dólares, impulsado por el aumento del precio del petróleo y la incertidumbre sobre el suministro global, especialmente tras las interrupciones temporales en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos convinieron una hoja de ruta de 60 días para alcanzar un acuerdo nuclear y una paz duradera después de un memorando de entendimiento que estableció un alto el fuego tras más de 100 días de guerra y permitió reabrir el estrecho de Ormuz. JS