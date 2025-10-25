Trump enviará observadores a las elecciones de California y Nueva Jersey

Washington – La Administración del presidente Donald Trump anunció este viernes que el Departamento de Justicia (DOJ) desplegará observadores en centros de votación de California y Nueva Jersey antes de las elecciones del próximo 4 de noviembre, tras solicitudes del Partido Republicano en ambos estados.

El anuncio llega en medio de ajustes clave que podrían afectar el equilibrio de poder y después de que Trump insistiera -sin evidencia- que su derrota electoral en 2020 se debió a fraude, especialmente en el voto por correo, ampliamente usado en California.

El próximo 4 de noviembre, los votantes de Nueva Jersey elegirán gobernador, con el republicano Jack Ciattarelli al enfrentar a la demócrata Mikie Sherrill; mientras que en California se someterá a votación la Proposición 50, una medida que permitiría a la legislatura estatal ajustar temporalmente los distritos congresionales para futuras elecciones; ambos comicios coinciden en la misma fecha.

El Departamento de Justicia indicó que el personal de la División de Derechos Civiles estará presente en distintos condados de California y Nueva Jersey con el objetivo de «garantizar elecciones justas».

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que destinará «los recursos necesarios para que existan procesos justos y transparentes».

El desplazamiento de agentes federales para las elecciones fue calificado por el gobernador de California, Gavin Newsom, crítico del presidente Trump, como una «táctica de intimidación para suprimir el voto» .

Los observadores electorales federales han sido desplegados históricamente por administraciones de ambos partidos para supervisar el cumplimiento de leyes electorales. En 2024, por ejemplo, se enviaron observadores a 86 jurisdicciones, incluidos estados clave, sin que se registraran conflictos graves.

Sin embargo, desde 2020, las denuncias de fraude de Trump y otros republicanos, aunque desacreditadas por auditorías y recuentos, han aumentado la tensión y la percepción de que la supervisión federal podría tener motivaciones políticas en estados gobernados por demócratas, advierten expertos. EFE