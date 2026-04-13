Trump elimina la imagen que publicó representado como Jesús tras críticas por blasfemia

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado este lunes de su cuenta en la red Truth Social la imagen que había publicado un día antes en la que aparecía representado como Jesús tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario.

En la imagen, que parece ser creada por inteligencia artificial, Trump se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

La publicación despertó un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

Por ejemplo, Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, lamentó que «esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada».

Michael Knowles, otro podcaster católico conservador alineado con Trump, se mostró contundente al asegurar que «al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar la intención».

Tras la polémica y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de 12 horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

El año pasado, el presidente ya publicó una imagen suya vestido de papa que parecía haber sido generada por inteligencia artificial.

Poco antes de publicar la imagen de la polémica este domingo en redes, el presidente escribió un mensaje en el que cargaba contra el papa León XIV, calificándole como “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”.

Tras las críticas del pontífice a la guerra en Irán, el mandatario ha afirmado que “no quiere un papa que critique al presidente de Estados Unidos” cuando él está “haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido, por una aplastante victoria/mayoría”. JS