Trump dice que Nvidia enviará chip H200 a ciertos clientes en China y pagará el 25% a EEUU

Nueva York – El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes que permitirá a la tecnológica Nvidia enviar su chip de inteligencia artificial (IA) H200 a «clientes aprobados» en China y pagará un 25 % de esas ventas a Estados Unidos.

Trump escribió en Truth Social que ha informado a su homólogo chino, Xi Jinping, de que Washington «permitirá a Nvidia enviar sus productos H200 a clientes aprobados en China» y a otros países «bajo condiciones» que protejan su seguridad nacional.

El mandatario, que aseguró que Xi ha «respondido positivamente», agregó que un «25 % será pagado a EEUU», en referencia a las ventas de Nvidia del H200, y aclaró que ese acuerdo no afecta a otros chips de IA como Blackwell y Rubin.

«El Departamento de Comercio está ultimando los detalles y este mismo enfoque aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses», completó Trump.

El pasado agosto, el Gobierno de EEUU firmó un acuerdo similar con Nvidia y AMD para permitirles exportar chips de ordenadores a China pagando un 15 % de lo que ingresaran.

Nvidia cuenta, además, con una licencia específica para exportar a China el chip H20, de menor capacidad que el H200, y diseñado específicamente para ese país, a cambio de un 15 % de las ventas.

Un comité de la Cámara de Representantes de EEUU advirtió en julio al Gobierno de que los H20 superarían ampliamente la capacidad de fabricación local en China y podrían potenciar el desarrollo de la IA con fines estratégicos.

El político republicano argumentó hoy que la medida será beneficiosa para el empleo en EEUU y el liderazgo del país en la IA, y arremetió contra las políticas de su predecesor, el demócrata Joe Biden. EFE