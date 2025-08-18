Trump anuncia cumbre con Putin y Zelenski para hablar sobre la seguridad de Ucrania

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ha comenzado a «organizar» una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, tras celebrar hoy un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania.

«Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski», escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que añadió que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él.

«Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que estarían los dos presidentes y yo mismo», escribió.

Trump aseguró que hoy mantuvo «una muy buena reunión» en la Casa Blanca con «distinguidos invitados» en referencia a Zelenski, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

El presidente estadounidense, Donald Trump (d), camina junto a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski (i), este 18 de agosto de 2025, en la Casa Blanca. EFE/Aaron Schwartz/Pool

«Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos estamos muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania», detalló sobre el encuentro el magnate neoyorquino.

Al inicio del encuentro multilateral Trump insistió a su vez en que hoy era necesario debatir el «intercambio de territorios», una propuesta lanzada por el presidente ruso Vladímir Putin durante su encuentro de la semana pasada en Alaska y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

En todo caso, ninguno de los participantes en las reuniones de hoy en la Casa Blanca se ha pronunciado hoy sobre la posibilidad de que vaya a estar sobre la mesa la posible cesión de territorios ucranianos que controla actualmente el ejército ruso.

Trump dijo que la reunión multilateral finalizó con «más reuniones en Despacho Oval» tras la llamada con Putin.

El diario The New York Times ha adelantado a su vez que las conversaciones se han prolongado más de lo esperado y que todos los líderes han optado por cenar en la mansión presidencial estadounidense.

Trump pone plazo para saber si hay solución para la guerra en Ucrania: «una o dos semanas»

Trump dijo este lunes que llevará «una o dos semanas» saber si habrá o no opciones de lograr la paz en Ucrania, lo que apunta a que el mandatario marcará uno de sus habituales plazos para lograr que Kiev y Moscú se sienten a hablar y consigan un acuerdo para acabar la guerra.

«Dentro de poco, en una o dos semanas, sabremos si solucionamos esto o si estos horribles combates continúan y tenemos que seguir haciendo lo posible para que acaben», dijo Trump durante una reunión celebrada en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes de la OTAN, la Unión Europea, Alemania, Francia, Finlandia, Italia y Reino Unido.

Recientemente, Donald Trump dio un plazo de 10 a 12 días al presidente ruso, Vladímir Putin, para que demostrara su compromiso de sellar la paz en Ucrania bajo amenaza de imponer castigos económicos a Moscú, así como sanciones secundarias a países que comercien con Rusia, como India o China, que no se han materializado.

«Creo que hay dos partes dispuestas (a alcanzar la paz), y eso suele ser una buena noticia. Pero quiero llegar a un acuerdo», añadió hoy Trump.

«Iremos juntos de la mano y veremos si se puede lograr. Es posible que no se pueda. Por otro lado, es posible que sí, y que se salven miles y miles de vidas cada semana», apuntó hoy el mandatario estadounidense, que ha subrayado muchas veces que su principal meta es detener las matanzas que acarrea esta guerra desde 2022.

Trump esboza el camino para acabar la guerra en Ucrania

El presidente estadounidense insistió en que Putin, con el que se reunió en Alaska hace tres días, quiere hallar «una respuesta» para lograr la paz y que está a favor de aceptar garantías de seguridad europeas y de Estados Unidos a Ucrania frente a Rusia.

Durante el encuentro en Anchorage, el presidente ruso planteó un intercambio de territorios que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk, una posibilidad que Kiev ha insistido en calificar de intolerable y que técnicamente resulta inconstitucional de acuerdo a la Carta Magna ucraniana.

El propio Trump aseguró hoy durante esta reunión con Zelenski y líderes europeos en que es necesario debatir este intercambio de territorios ucranianos invadidos por el ejército ruso y también aseguró que Putin está de acuerdo con que se le brinden a Ucrania garantías de seguridad, que implicarían un apoyo militar estadounidense y, principalmente, europeo para evitar futuras invasiones. EFE