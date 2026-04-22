Trump dice que existe la posibilidad de retomar el viernes las negociaciones con Irán

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar el próximo viernes las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán, después de que el alto el fuego fuera prorrogado de forma indefinida.

«Es posible», respondió en declaraciones al diario The New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que este miércoles venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los «bombardeos» contra Irán.

Irán afirmó este miércoles que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las «condiciones necesarias y razonables» y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques.

A pesar del alto el fuego, Irán mantiene prácticamente bloqueado el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo, y Estados Unidos aplica un bloqueo naval contra buques y puertos iraníes. EFE/lb