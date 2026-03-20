Trump dice que EEUU solo intervendrá en el estrecho de Ormuz si sus aliados se lo piden

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que solo intervendrá para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz si los aliados se lo piden dado que, según aseguró, su país no utiliza esa vía.

Trump fijó esta nueva postura en una publicación en su red Truth Social después de que los miembros de la OTAN descartaran sumarse a una coalición militar liderada por Washington para desbloquear el estrecho, cerrado por Irán en represalia por la guerra.

«El estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace!», escribió Trump, quien agregó: «Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán».

El republicano subrayó que esta «será una operación militar sencilla para ellos».

Según Trump, Estados Unidos está «muy cerca de alcanzar» sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

Estos son la degradación de la capacidad de misiles iraníes, la destrucción de la industria defensiva del país, la eliminación de su Armada y Fuerza Aérea, e impedir que Irán logre un arma nuclear, declaró.

El presidente publicó este mensaje pocos minutos después de abandonar la Casa Blanca para pasar el fin de semana en Florida.

Antes de abordar el helicóptero presidencial Marine One, Trump afirmó que no tiene ninguna intención de hacer un alto el fuego en Irán.

«Podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego. No haces un alto el fuego cuando literalmente estás arrasando al otro bando», respondió al ser preguntado por la petición que hizo el papa León XVI para un alto el fuego en Oriente Medio. JS