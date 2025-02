Trump dice que «definitivamente» impondrá aranceles a la Unión Europea

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que «definitivamente» impondrá aranceles a los productos que la Unión Europea (UE) exporta a su país, aunque no especificó qué bienes estarán sujetos a gravámenes ni cuándo entrarán en vigor.

Trump hizo estas declaraciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde un periodista le preguntó si tenía previsto imponer aranceles a la UE. «¿Quiere la respuesta sincera o le doy una respuesta política? Definitivamente, la Unión Europea nos ha tratado de manera terrible», respondió.

«Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza», añadió el gobernante.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump impuso aranceles del 25 % al acero europeo y del 10 % al aluminio.

La balanza comercial con la UE se ha convertido en una gran preocupación para Trump, ya que en 2023 la UE registró un superávit en el comercio de bienes con EE.UU., al exportar productos por más de 502.000 millones de euros (522.000 millones de dólares) e importar por más de 340.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. JS