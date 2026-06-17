Trump dice que Brasil es un país «políticamente difícil» tras condena a hijo de Bolsonaro

Évian – El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Brasil es un país «políticamente difícil», tras la condena del exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y afirmó que «juega bastante duro», aunque advirtió que «nadie juega más duro que Estados Unidos».

«Ha sido desagradable, han detenido a alguien que se presenta a unas elecciones (…). Estaba yendo bien en las encuestas y lo han detenido por hacer declaraciones en Texas», señaló en su rueda de prensa al término de la cumbre del G7 en Évian (Francia).

Trump posiblemente confundió a Eduardo Bolsonaro, que no se presenta a ninguna elección, con su hermano el senador Flavio Bolsonaro, quien sí es candidato a los comicios brasileños de octubre.

Ambos hermanos se reunieron el pasado mes con Trump en la Casa Blanca.

El martes el Tribunal Supremo brasileño condenó a Eduardo Bolsonaro, ausente en la audiencia y quien reside en Texas, a cuatro años y dos meses de cárcel por coacciones a la Justicia debido a sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones contra Brasil.

La condena implica de forma automática su inhabilitación política por ocho años, después de haber perdido su acta de diputado el pasado diciembre, por un exceso de faltas a las sesiones de la Cámara baja.

Su padre, líder de la extrema derecha brasileña, fue condenado el pasado septiembre a 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula responde

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió a Trump, que no se meta en las elecciones en Brasil, que son un asunto exclusivamente de este país, de la misma forma en que Brasil no busca entrometerse en los procesos electorales de EE.UU.

Lula hizo este comentario en una rueda de prensa en Ginebra tras su participación en la cumbre del G7, a la que Brasil acudió como país invitado y que concluyó este miércoles en la cercana localidad francesa de Évian.

«Creo que (Trump) conoce poco Brasil… si lo conoce (es) por la relación con la familia Bolsonaro», dijo Lula, quien agregó que lo único que desea «es el mismo respeto por Brasil que yo tengo por Estados Unidos».

«Creo que (Trump) conoce poco Brasil… si lo conoce por la relación con la familia Bolsonaro, conoce poco Brasil», dijo.

Recordó que Brasil cuenta con un sofisticado sistema de urna electrónica que permite tener el resultado de elecciones, no solo presidenciales sino también estatales y de niveles más inferiores, en cuestión de dos horas y que quizás EE.UU. podría aprender de esto y de cómo celebrar «elecciones más tranquilas, más leves y menos problemáticas. Si hay alguien que tiene que aprender de elecciones civilizadas es Trump».

En respuesta a otra pregunta sobre lo que conversó cuando se encontró con Trump, Lula dijo que fue un breve encuentro porque no pidíó una reunión bilateral simplemente porque «estamos en negociaciones» (arancelarias).

Dijo que, como Trump habla mucho y escucha poco», lo que hizo fue entregarle por escrito, en una carpeta, la documentación que muestra el trabajo que hace Brasil sobre el crimen organizado, así como otro relacionado con tierras raras (los minerales vitales para la industria tecnológica).

En sus comentarios iniciales antes de responder a tres preguntas, Lula dijo que Brasil no quiere una «guerra fría» entre EE.UU. y China, y consideró que resolver los desacuerdos mediante la negociación es lo mejor para todo el mundo.

«Le dije a Trump que hace mucho que EE.UU. no participa en licitaciones en Brasil», agregó el presidente brasileño, quien dijo que en estas condiciones Estados Unidos no puede quejarse de que China esté ocupando espacios «que estaban vacíos». EFE (AD)