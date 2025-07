Trump dice que anuncio de Macron sobre Palestina «no importa» y «no va a cambiar nada»

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este viernes que el anuncio del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre su intención de que el país reconozca oficialmente como estado a Palestina «no importa» y que «no va a cambiar nada» sobre la situación en Oriente Medio.

«(Macron) es un tipo diferente. Es un buen tipo. Es un jugador de equipo, básicamente. Pero aquí está la buena noticia: lo que diga no importa. No va a cambiar nada», explicó hoy Trump a medios congregados en el jardín de la Casa Blanca poco antes de su partida rumbo a Escocia.

«Dejó una declaración. Su declaración no tiene peso. Es muy buen tipo. Me cae bien, pero esa declaración no me convence», zanjó el republicano al respecto.

Macron anunció ayer que Francia reconocerá al estado palestino en una carta al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, y explicó que oficializará ese reconocimiento en la Asamblea General de la ONU de septiembre próximo.

Poco después, el Gobierno Trump expresó su contundente rechazo a la decisión por boca del secretario de Estado, Marco Rubio.

«Esta decisión irresponsable solo sirve a la propaganda de Hamás y representa un retroceso para la paz. Es una bofetada en el rostro de las víctimas del 7 de octubre», escribió Rubio en su cuenta oficial de la red social X.

EE.UU. es uno de los principales aliados de Israel y a su vez Israel es el principal receptor de ayuda extranjera de Washington, habiendo aceptado más de 310.000 millones de dólares en apoyo militar y económico desde su fundación como estado en 1948. EFE

