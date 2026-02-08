Trump dice fue un honor recibir a Asfura; confirma estrecha relación en seguridad, inversión y comercio con Honduras

Tegucigalpa/Miami – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que fue un honor recibir a su homólogo de Honduras, Nasry Asfura, en su residencia de Mar-a-lago, al tiempo que confirmó estrecha relación en seguridad, inversión y comercio.

– Trump llama amigo a Tito Asfura, con quien comparte los mismos valores, dijo.

El propio mandatario norteamericano se refirió en esos términos mediante su red social: “Tuve una reunión muy importante con mi amigo y presidente de Honduras, Nasry «Tito» Asfura, hoy en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. Fue un gran honor para mí apoyar la campaña de Tito. ¡Una vez que le di mi firme respaldo, ganó sus elecciones! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de America First”.

El presidente de la nación más poderosa del mundo, detalló puntos de la reunión con el gobernante hondureño. “Tenemos una estrecha colaboración en Seguridad, trabajando juntos para contrarrestar cárteles peligrosos y narcotraficantes, y deportar a migrantes ilegales y miembros de pandillas fuera de Estados Unidos”, agregó.

Además, detalló Trump en el encuentro se discutieron otros temas, como la inversión y el comercio entre ambas naciones.

“Ama al pueblo de Honduras y se centra en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica. Espero con interés dar la bienvenida de nuevo al presidente Asfura a Estados Unidos. Tito: ¡Enhorabuena por tu Gran Victoria!”, puntualizó Trump sobre Asfura.