Trump demanda al The New York Times, cuatro reporteros y una editorial por 15,000 millones

Miami (EEUU) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes en Florida una demanda por difamación contra el medio The New York Times, cuatro de sus reporteros y la editorial Penguin Random House por 15,000 millones de dólares, según el documento judicial al que tuvo acceso EFE.

Trump ya había anunciado la noche del lunes en Truth Social que demandaría al diario, al que calificó como «uno de los peores y más degenerados» de la historia del país.

La querella fue interpuesta en el tribunal del sur de Florida acompañada de las copias de tres artículos que fueron publicados el año pasado por el medio, entre el 14 de septiembre y el 22 de octubre, en el marco de la campaña para las elecciones presidenciales.

Las noticias aparecen firmadas por los reporteros demandados, Peter Baker, Russ Buettner, Susanne Craig y Michael S Schmidt.

Buettner y Craig también son los autores del libro ‘Perdedor afortunado: Cómo Donald Trump desperdició la fortuna de su padre y creó la ilusión del éxito’, que fue publicado el año pasado por Penguin Random House, y que según Trump incluye afirmaciones difamatorias.

Las publicaciones evocan el ascenso de Trump hacia la fama en un momento en que su popularidad estaba muy lejos de la actual, recuerdan que fue condenado por falsificar registros comerciales y entrevistan a antiguos aliados del actual presidente que dijeron que el magnate cumplía la definición de fascista y que de ser reelegido, como sucedió finalmente en 2024, podría gobernar como un dictador.

La demanda también refleja una carta enviada al The New York Times y a su editorial en nombre de Trump, quien dice que la época en la que el diario «era considerado el periódico de referencia» ha pasado y lo acusó de ser ahora «un portavoz a viva voz del Partido Demócrata».

«El Times se ha convertido en uno de los divulgadores más descarados de falsedades conocidas, maliciosas y difamatorias contra el presidente Donald J. Trump en el panorama actual de los medios tradicionales», agregó la misiva.

La carta cita varios de los artículos supuestamente difamatorios contra el político republicano y acusa a los reporteros de hacer «afirmaciones falsas, maliciosas y difamatorias», incluido que «Trump recibió dinero de su padre a través de esquemas fraudulentos de evasión fiscal».

Tanto The New York Times, que alegó en otra misiva que no vieron base alguna para corregir ninguno de los artículos, como la editorial, que igualmente niega haber incurrido en una difamación en su libro, respondieron en dos cartas reflejadas en la demanda.

Un portavoz del periódico aseguró este martes que la demanda «carece de fundamento y de cualquier alegación legal legítima» y denunció que era «un intento de reprimir y desalentar la información independiente», según recogió The New York Times.

El mandatario ya había demandado anteriormente al The New York Times por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el periódico publicó en 2018, basados en parte en documentos confidenciales. Sin embargo, el juez rechazó su petición y ordenó a Trump pagar 400,000 dólares al diario y a tres de sus reporteros por los gastos legales incurridos. EFE