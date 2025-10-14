Trump da espaldarazo a Milei pero genera incertidumbre al condicionar ayuda a su victoria

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes un firme espaldarazo a su homólogo argentino, Javier Milei, durante un almuerzo en la Casa Blanca, en el que le expresó su apoyo total, aunque generó incertidumbre al condicionar el auxilio financiero a Argentina al futuro político del líder ultralibertario.

El encuentro, el primero que ambos mantienen en la residencia presidencial, sirvió para sellar la alianza entre los dos países tras el auxilio financiero que Estados Unidos anunció la semana pasada para apuntalar la economía argentina.

Sentados en la Sala del Gabinete junto a las delegaciones de ambos países, Trump destacó que la victoria del partido de Milei, la Libertad Avanza, en los comicios intermedios del próximo 26 de octubre es «muy importante».

Pero el republicano fue más allá y advirtió que no desea ver el regreso de la izquierda al poder en el país suramericano. «Si él pierde, no seremos generosos con Argentina», afirmó.

De ese modo, Trump condicionó el acuerdo de línea de intercambio de divisas por hasta 20.000 millones de dólares que fue anunciado la semana pasada y que está destinado a sostener la confianza en la economía argentina y mantener la liquidez en dólares.

El programa de reformas económicas del mandatario argentino podría sufrir un revés si la oposición logra mayorías en el Congreso y el Senado.

Incertidumbre en la bolsa

Las palabras de Trump no tardaron en sentirse en la bolsa argentina: el índice S&P Merval, que agrupa a las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, cerró la jornada con una caída del 2.09 %.

Aunque el Merval había iniciado la jornada en terreno positivo, la tendencia cambió de manera abrupta tras las declaraciones del republicano.

Trump aseguró que su apoyo político a Milei responde a su deseo de que «una gran filosofía conquiste a un gran país» y expresó su esperanza de que otros gobiernos latinoamericanos sigan el camino del movimiento ultralibertario que encabeza el argentino.

«El plan puede fallar, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance. Todo puede fallar», declaró sobre el auxilio financiero.

El mandatario estadounidense se mostró también abierto a negociar un acuerdo comercial con Argentina, país al que aplicó aranceles del 10 % como a buena parte de las naciones de la región.

Milei aplaude el «liderazgo» de Trump en Oriente Medio

Por su parte, Milei aplaudió el «liderazgo» de Trump en el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y le entregó una carta de agradecimiento escrita por las familias de los rehenes argentinos liberados, según informó la Presidencia argentina.

El líder ultralibertario también felicitó a Trump por «comprender la amenaza que representa el socialismo del siglo XXI en América Latina» y agradeció el auxilio financiero, que —dijo— ayudará a Argentina a «superar los problemas derivados de los ataques de la oposición».

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El entorno de Milei llevaba meses buscando la ansiada fotografía con Trump en el Despacho Oval. Finalmente, el encuentro se redujo a un almuerzo de trabajo debido al retraso en el regreso del mandatario estadounidense a Washington tras su viaje a Oriente Medio para firmar el plan de paz.

El menú del almuerzo consistió en una ensalada, filete de res a la parrilla y natillas de caramelo.

Milei, que tiene previsto regresar esta noche a Buenos Aires, participó posteriormente en otro evento en la Casa Blanca, durante el cual Trump entregó la Medalla Presidencial de la Libertad a Charlie Kirk, asesinado el pasado 20 de septiembre.

Trump y Milei se han reunido en varias ocasiones; la más reciente fue en septiembre, durante la Asamblea General de la ONU, cuando el mandatario estadounidense anunció su respaldo a la candidatura de Milei para la reelección en 2027. EFE