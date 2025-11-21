Trump da a Ucrania una semana para aceptar plan que le obliga a ceder territorio a Rusia

Washington/Moscú/Kiev – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este viernes a Ucrania un plazo de menos de una semana para responder si acepta el plan de paz de la Casa Blanca que le obligaría a ceder territorio a Rusia y que el líder del Kremlin, Vladímir Putin, ve con buenos ojos.

Trump quiere una respuesta antes del Día de Acción de Gracias, el próximo jueves 27 de noviembre, de parte del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha reconocido públicamente que «este es uno de los momentos más difíciles» de la historia de su país.

«Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno», declaró el mandatario estadounidense a la emisora Fox Radio, después de que el diario The Washington Post revelara que la Casa Blanca ha puesto un ultimátum a Kiev para que acepte su plan o le retirará el apoyo militar.

El plan de paz, de 28 puntos y negociado entre Estados Unidos y Rusia, ha sido filtrado en las últimas horas a medios estadounidenses y recoge algunas líneas rojas para Zelenski.

Entre ellas, Ucrania debería ceder a Rusia regiones del oeste del país, incluidas zonas que hasta ahora no han sido invadidas por las fuerzas del Kremlin, y reducir el Ejército ucraniano a un máximo de 600.000 efectivos.

También se cerraría para siempre la puerta a una eventual entrada a la OTAN de Ucrania, que a cambio recibiría garantías de seguridad de Estados Unidos para defenderla en caso de un nuevo ataque ruso.

El nuevo impulso de Trump a la paz en Ucrania llega en un momento interno complicado para el republicano por el caso del pederasta Jeffrey Epstein, pero también difícil para Zelenski, quien ha visto recientes victorias rusas en el campo de batalla, incluida la toma de la ciudad de Kúpiansk, en la región de Járkov.

Cuestionado sobre por qué Ucrania debería ceder su integridad territorial, Trump respondió que ya «está perdiendo territorio» con la guerra.

Zelenski: Perdemos la dignidad o perdemos a EE.UU.

En un discurso a la nación, Zelenski dio a entender que considera inaceptable la propuesta de Trump, que sitúa al país en la tesitura de tener que elegir entre «perder la dignidad» o romper la alianza con Washington.

«Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora Ucrania puede encontrarse ante elecciones muy difíciles. O perder la dignidad o arriesgarse a perder a un aliado clave. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado», dijo Zelenski.

En la misma jornada en la que el país celebra el Día de la Dignidad, que conmemora las protestas que tumbaron a la última administración prorrusa del país, el líder ucraniano pidió unidad nacional y prometió que buscará «alternativas».

«Presentaré argumentos, convenceré, ofreceré alternativas. Pero bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz», declaró Zelenski, quien este viernes tuvo una primera conversación telefónica con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, para abordar el plan.

Putin: sienta las bases de un arreglo definitivo

Por su parte, Putin confirmó haber recibido el plan y, en un tono muy distinto al de su homólogo ucraniano, afirmó que puede servir de base para un arreglo «definitivo» del conflicto, que se intensificó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania, aunque sus orígenes son anteriores.

«Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes», dijo el jefe del Kremlin en una reunión con miembros del Consejo de Seguridad ruso, en la que aseguró que lo analizará «exhaustivamente».

Según Putin, los 28 puntos son una versión «actualizada» de conversaciones que había tenido con Trump incluso antes de que se reunieran en la cumbre de Alaska en agosto pasado, que concluyó sin avances significativos.

El líder acusó a Ucrania y a sus socios europeos de querer mantener la guerra hasta lograr la derrota de Rusia, una postura que atribuyó a una «falta de información objetiva sobre la situación real en el campo de batalla».

A pesar de estas negociaciones, este viernes entraron en vigor las nuevas sanciones estadounidenses contra las dos mayores patroleras rusas, Rosneft y Lukoil, unas represalias que Trump anunció semanas atrás por la negativa de Putin a detener los combates.

Bruselas, que también ha sido excluida de las negociaciones, pidió este viernes que la voz de Ucrania sea escuchada y prometió coordinación con Kiev para lograr una paz duradera.

«Tenemos claro que no debe haber nada sobre Ucrania sin Ucrania», dijeron los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa. EFE