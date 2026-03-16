Trump critica falta de «entusiasmo» de algunos aliados para desbloquear estrecho de Ormuz

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este lunes la falta de «entusiasmo» que ha recibido por parte de algunos aliados su petición para que le ayuden a desbloquear el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán.

«Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados», declaró a la prensa en la Casa Blanca.

El mandatario dijo que hay soldado estadounidenses protegiendo a esos países, que no quiso detallar: «Cuando les preguntamos: ‘¿Tienen desminadores?’, la respuesta es: ‘Bueno, preferimos no involucrarnos, señor'», lamentó.

El presidente estadounidense aseguró que algunos sí se han comprometido a ayudar a reabrir el paso estratégico, pero evitó mencionar sus nombres al considerar que tal vez «no desean convertirse en un objetivo».

Trump instó el fin de semana a varios países aliados a prestar su ayuda para permitir el paso de buques por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el petróleo que está siendo bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordan este lunes cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz, pero se mostraron reacios a ampliar la misión naval comunitaria en la región o a enviar más barcos.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el paso estratégico está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN». JS