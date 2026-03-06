Trump convoca en Miami su propia «cumbre de las Américas», este sábado

Miami – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunirá el sábado en Miami a mandatarios como el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele en un encuentro que perfila su propia «cumbre de las Américas» de la derecha, al consolidar la ciudad como epicentro de un bloque latinoamericano alineado con Washington y del que quedan fuera gobiernos como los de México, Brasil y Colombia.

A la ‘Cumbre del Escudo de las Américas’ de Trump asisten también los mandatarios de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, además de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, quienes se han ajustado a EE.UU. en migración, narcotráfico y la relación con Cuba.

Con este encuentro, Estados Unidos busca «reemplazar a la Cumbre de las Américas» que lanzó el Gobierno de Bill Clinton en 1994 en Miami, pero «con solo aquellos que se llevan bien con el presidente Trump», considera Eduardo Gamarra, experto en política latinoamericana de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

«Esta cumbre de individuos ideológicamente alineados con el presidente Trump va a servir dos propósitos: terminar el proceso de la Cumbre de las Américas, donde venían tipos que no estaban alineados, y más o menos, de alguna manera, señalar la obsolescencia de la OEA (Organización de Estados Americanos)», dice.

Los temas: narcotráfico y Doctrina Monroe

La reunión se enmarca dentro del combate militar de Washington al narcotráfico en Latinoamérica y el relanzamiento de la Doctrina Monroe en la Administración de Trump, que justifica intervenir en la región por seguridad nacional, añade el profesor de política internacional.

De hecho, en vísperas de la cumbre, el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, lideró en Miami la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en la que urgió a casi 20 gobiernos latinoamericanos y caribeños combatir a los «narcoterroristas» al advertir de que EE.UU. está listo para una ofensiva en solitario.

Mientras la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó el miércoles que el ‘Escudo de las Américas’ busca promover la seguridad en la región con países que «han formado una coalición histórica» para «abordar la migración ilegal y masiva, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas».

Trump también buscaría que Latinoamérica se comprometa a frenar la influencia de China e Irán bajo la perspectiva de la Doctrina Monroe, por lo que podría haber un pronunciamiento en ese sentido, previó Gamarra.

Una nueva alineación ideológica

El evento también persigue un nuevo «alineamiento ideológico frente a otros gobiernos» de izquierda, como el de Gustavo Petro en Colombia, Claudia Sheinbaum en México, y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quienes están excluidos pese a cooperar con EE.UU. en seguridad, apunta el consultor político Daniel Kersffeld.

Los mandatarios invitados también están alineándose con la Casa Blanca en sus relaciones con Cuba y en respaldar la intervención de Estados Unidos en Venezuela, observa el analista argentino, experto en política latinoamericana.

«Básicamente, desde el momento donde este alineamiento se convierte en automático, como el caso de Argentina, el primer elemento que se pierde es una política exterior autónoma. Por lo tanto, estos países van a terminar haciendo lo que se les diga desde Washington», señala en una entrevista.

Tan solo esta semana, el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, realizó el primer operativo militar conjunto con Estados Unidos contra «narcoterroristas» y expulsó a toda la misión diplomática de Cuba del país.

Miami, epicentro de la derecha latinoamericana

La reunión consolida a Miami como epicentro de la derecha latinoamericana, coinciden tanto Gamarra como Kersffeld, pues la ciudad alberga a hispanos conservadores que huyeron de gobiernos de izquierda.

El profesor de FIU también resalta el significado de que Trump lance una nueva cumbre en la misma ciudad en la que Clinton, del Partido Demócrata, lanzó una iniciativa abierta a toda la región hace tres décadas.

Mientras el analista argentino destaca que la reunión ocurre en Florida, estado en el que el presidente estadounidense fijó su residencia y «la puerta de entrada del Caribe a Estados Unidos». EFE/lb