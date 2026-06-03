Trump confirma que llamó «jodidamente loco» a Netanyahu pero dice trabajar muy bien con él

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que llamó «jodidamente loco» al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante una llamada telefónica para discutir la desescalada en el Líbano, pero afirmó que ambos trabajan muy bien juntos.

«Estaba un poco molesto por sus constantes enfrentamientos con el Líbano», dijo en el pódcast ‘Pod Force One’ del diario New York Post, publicado este miércoles.

Sin embargo, el mandatario afirmó llevarse muy bien con el israelí. «Me gusta mucho Bibi. Y trabajo muy bien con él», insistió.

Funcionarios estadounidenses con conocimiento de los hechos habían afirmado este lunes al medio Axios que los reproches contra Netanyahu evidencian la frustración del mandatario con la intensificación de la ofensiva israelí en el Líbano, que pone en riesgo el frágil alto el fuego vigente y entorpece el complejo diálogo de paz entre EE.UU. e Irán.

«Estás jodidamente loco», dijo Trump según reportes ahora confirmados, después de que Netanyahu advirtiera que atacará «objetivos terroristas» en Beirut si la milicia chií Hizbulá no frena sus ataques contra Israel.

Tras la llamada con el líder israelí y después de mantener inusuales contactos con Hizbulá, el estadounidense anunció el mismo lunes que tanto Israel como el grupo chií se comprometían a frenar sus ataques.

Teherán había anunciado horas antes que pausaba sus conversaciones con Washington en represalia por los ataques israelíes en territorio libanés, aunque Trump negó el martes que haya habido una suspensión en las negociaciones y aseguró que estas prosiguen.

En las últimas semanas, ambos países han intercambiado borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

Entre las últimas exigencias de Irán para cerrar el pacto de paz está el cese de la ofensiva israelí en el Líbano.

En la misma entrevista con el pódcast del New York Post, Trump dijo que le «gustaría» conocer al líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, y afirmó que probablemente se reunirá con él «en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas».

Netanyahu resta importancia a los comentarios de Trump: «A veces tenemos desacuerdos»

«Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común», aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena CNBC.

Así, recalcó que ambos países coinciden en «lo esencial», como el objetivo de poner fin al programa nuclear de Irán para que ese país «no represente una amenaza para Israel, Oriente Medio ni Estados Unidos».

«Esta ha sido una relación estupenda, porque (Trump) ha sido el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Él me respeta, y yo a él», incidió.

En la entrevista con CNBC retransmitida hoy, Netanyahu dijo que Trump «entiende» que el Líbano «ha sido tomado como rehén por Hizbulá y que ambos coinciden en la necesidad de que el grupo se desarme.

Al ser preguntado por la periodista Sara Eisen sobre la noticia de que Irán ha aceptado que no tendrá armas nucleares, según Trump, Netanyahu afirmó que «hay que asegurarse de que realmente» el régimen de los ayatolás cumpla con esta condición.

«(Irán) siempre miente, por eso hay que tener una forma de sacar el material nuclear y desmantelar su infraestructura. Creo que todo eso está sobre la mesa y que el presidente (Trump) cree que puede conseguirlo mediante presión diplomática y negociaciones», apostilló. EFE (AD)