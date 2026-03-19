Trump confía que Japón le ayudará en el estrecho de Ormuz: «Están dando un paso al frente»

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves, durante una reunión en la Casa Blanca con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que Japón dará «un paso al frente» y ayudará a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra con Irán.

«Vamos a hablar de eso hoy. Hemos tenido un apoyo y una relación extraordinarios con Japón. Y creo que, basándome en las declaraciones que nos dieron ayer o anteayer, relacionadas con Japón, ellos realmente están dando un paso al frente», señaló Trump al ser preguntado por la prensa.

Aunque reiteró que su país «no necesita» ayuda, recordó que Estados Unidos mantiene tropas desplegadas para defender a Japón y subrayó que espera que el país dé «un paso al frente».

Sus palabras contrastan con la frustración que ha mostrado Trump con los aliados de la OTAN, a los que ha criticado por desmarcarse de su propuesta para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, una vía bloqueada por Irán en represalia a la ofensiva estadounidense e israelí.

Al respecto, Takaichi ha optado por una postura ambigua, al señalar inicialmente que no tenía planes de enviar buques a Ormuz y precisar después, antes de partir hacia Estados Unidos, que su gabinete lo estudiará una vez se alcance un alto el fuego en la guerra.

La Constitución pacifista de Japón solo permite desplegar tropas una vez concluido un conflicto o cuando un aliado se encuentre bajo ataque y ello suponga una amenaza existencial para el país.

En sus palabras iniciales en japonés ante Trump, Takaichi se refirió al presidente estadounidense con cercanía como «Donald» y aseguró que solo él «puede lograr la paz en el mundo».

La conservadora Takaichi, la primera mujer en asumir el cargo, ganó con una mayoría histórica las elecciones del pasado febrero y durante la campaña recibió el respaldo de Trump.

Ambos se reunieron por primera vez en octubre del año pasado, durante la visita oficial del mandatario estadounidense a Tokio.

Este jueves, Trump la definió como «una gran mujer», dijo que está realizando «un gran trabajo» y la felicitó por su victoria electoral.

Japón ha regalado este año a Washington 250 nuevos cerezos para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La capital estadounidense cuenta con miles de estos árboles, fruto de un obsequio japonés a comienzos del siglo XX. EFE