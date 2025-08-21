Trump celebra nuevo mapa electoral de Texas y dice que Indiana o Florida quieren emularlo

Redacción Internacional – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la «gran victoria» de Texas al aprobarse, provisionalmente, un nuevo mapa electoral que haría sumar más escaños a los republicanos en las elecciones de medio mandato, y aseguró que otros estados como Florida e Indiana están buscando hacer lo mismo que el estado sureño.

Así ha reaccionado Trump en su red social, Truth Social, después de que la Cámara de Representantes de Texas aprobara un nuevo y controvertido mapa electoral que supondría que los republicanos sumen cinco escaños más por Texas en el Congreso en las elecciones de medio término.

«Gran VICTORIA para el Gran Estado de Texas!!! (…). Texas nunca nos decepciona», celebró Trump que se allanara el camino hacia los «cinco escaños más» en el Congreso para «salvar» no solo los «derechos» y «libertades» de Estados Unidos, sino al propio país en sí.

El republicano, que aseguró que otros estados como Florida e Indiana buscan hacer lo mismo que Texas, defendió que más escaños para el Partido Republicano suponen «menos» criminalidad, una mejor economía y una segunda enmienda -la relativa al derecho a poseer y portar armas- más «fuerte».

Más escaños republicanos también significan «felicidad y paz», continuó diciendo Trump en Truth Social, donde también llamó a los republicanos a parar el voto por correo -un «fraude total»- y hacerse con papeletas físicas antes de que sea tarde.

«Si hacemos esas dos cosas, ganaremos cien escaños más, y el DESHONESTO juego de la política se acabará. Dios bendiga América», concluyó su mensaje Trump, que aseguró el lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación para «aportar honestidad» a las elecciones legislativas de medio mandato de 2026.

De 25 a 30 escaños por Texas

La aprobación provisional del mapa electoral de Texas, al que se han opuesto los demócratas con ahínco pero sin resultado dada la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Texas, supone un avance en el plan de Trump para mantener la mayoría de la Cámara Baja de Estados Unidos en las elecciones de medio término.

Se celebrarán en noviembre de 2026 y se renovará la totalidad de la Cámara Baja y un tercio del Senado.

Con el nuevo mapa de Texas, se verían amenazados varios de los distritos que actualmente tienen representación demócrata, en especial distritos de mayorías latinas y afroamericanas.

De este modo, los republicanos podrían pasar a controlar 30 de los 38 escaños que le corresponden al estado de Texas en la Cámara Baja, frente a los 25 que ostentan actualmente. EFE

(vc)