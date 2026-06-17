Trump bromea con culpar al vicepresidente JD Vance si el acuerdo con Irán no sale adelante

Évian (Francia)/Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este miércoles con culpar al vicepresidente, JD Vance, si no sale adelante el acuerdo con Irán, cuya rúbrica oficial está prevista para el viernes en Suiza y a la que se espera que asista el propio Vance.

«Si sale bien, me llevaré el mérito; si no sale bien, culparé a JD. Más te vale tener cuidado, JD», declaró Trump en una rueda de prensa al término de la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de culpar al vicepresidente si el acuerdo con Irán no prospera, Trump dijo en tono burlesco: «Me gusta esa idea, claro».

Sus declaraciones llegan al mismo tiempo en que se ha dado a conocer los detalles del texto pactado con Irán, 14 párrafos en los que ambos países acuerdan poner fin a las hostilidades, reabrir el estrecho de Ormuz y darse un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

El propio Vance había presionado este miércoles para que los mediadores de Pakistán y Catar permitieran publicar el texto íntegro del trato alcanzado con la República Islámica de Irán.

Se espera que el vicepresidente encabece la delegación estadounidense el viernes en Suiza, a la que no asistirá Trump, quien anunció este miércoles que al término de la cena en Versalles volvería a Washington.

El vicepresidente también participó el pasado abril en la primera ronda de negociaciones con Irán celebrada en Islamabad, lo que supuso el mayor contacto de alto nivel entre ambos países en décadas, pero que concluyó sin un acuerdo.

El memorándum de acuerdo busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989. JS