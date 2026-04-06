Trump asegura que los iraníes se «enfadan» si no caen bombas porque «quieren ser libres»

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que los iraníes se «enfadan» si no caen bombas sobre la República Islámica porque su máxima aspiración es «ser libres» y advirtió de que no han tomado las calles porque saben que podrían ser encarcelados y ejecutados.

Preguntado sobre las consecuencias de la guerra que Estados Unidos e Israel libran hace más de un mes contra Irán donde ya han muerto miles de personas en el país persa, entre ellos mujeres y niños, Trump insistió en que están del lado de los iraníes que buscan la libertad.

«El pueblo iraní, cuando no oye caer bombas, se enfada. Quieren oír bombas porque quieren ser libres. La única razón por la que no están saliendo a protestar, es porque se les informó de que (…) si protestan, serán ejecutados de inmediato», dijo a la prensa durante las celebraciones de Pascua en los jardines de la Casa Blanca.

Agregó que EE.UU. envió «armas, muchas armas que se suponía que debían llegar al pueblo para que pudieran defenderse de esos matones» en referencia al Gobierno de Teherán, pero volvió a indicar que quienes debían entregarlas -grupos rebeldes kurdos, según aseguró el fin de semana- no lo hicieron.

«Estoy muy disgustado con cierto grupo de personas, y van a pagar un alto precio por eso, pero el pueblo iraní contraatacará en cuanto sepa que no lo van a matar a tiros y en cuanto pueda conseguir armas. Si tuvieran armas, la situación daría un giro radical», concluyó.

También volvió a insistir que según información «de buenas fuentes» unos 45.000 manifestantes habían muerto en Irán, aunque la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, ha reportado 7.000 muertos mientras continúa verificando otros 11.000 casos y estima en 53.000 los detenidos.

EE.UU. e Israel iniciaron la ofensiva contra Irán el pasado 28 de febrero, y aunque Trump clama victoria y asegura que «no pueden contraatacar porque no tienen capacidad», ambos países continúan los bombardeos contra objetivos iraníes.

Al menos trece militares estadounidenses han muerto en los ataques iraníes a países de Oriente Medio donde Washington mantiene bases y embajadas.

Aunque las autoridades de Irán no han ofrecido un balance oficial de muertos en lo que va de guerra, HRANA ha notificado más de 3.400 fallecidos, entre ellos más de 1.500 civiles.

El mandatario estadounidense dio un ultimátum para que Teherán abra el paso a los barcos en el estrecho de Ormuz para mañana martes, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán. Trump ofrecerá una rueda de prensa esta tarde para actualizar sobre la marcha del conflicto. JS