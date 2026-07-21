Trump asegura que Estados Unidos atacará «muy pronto» a un búnker nuclear iraní

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este mares que su país atacará «muy pronto» la Montaña del Pico de Irán, una instalación nuclear subterránea cercana a la ciudad de Natanz, en el centro de la República Islámica.

«Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Normalmente no diría eso. Si creyera que pueden hacer algo, jamás lo diría. Pero atacaremos esa zona muy pronto, y con mucha fuerza», declaró Trump a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés, Joseph Aoun.

El republicano respondió así al ser cuestionado sobre si cree que el Gobierno iraní ha trasladado centrifugadores nucleares a dicha instalación subterránea.

Trump dijo no tener constancia de ello, pero agregó que no tiene importancia dado que Irán «no tiene el material» necesario para enriquecer uranio.

Según informó la cadena CNN, Israel cree que Irán habría trasladado centrifugadores avanzados y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecidos a la Montaña del Pico tras los ataques estadounidenses e israelíes de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos e Irán llevan dos semanas de ataques cruzados en Oriente Medio, lo que ha supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio para dar lugar a negociaciones sobre le programa nuclear iraní. JS