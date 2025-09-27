Trump apunta a otro exdirector del FBI acusándolo de infiltrar agentes en asalto Capitolio

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó este sábado contra otro exdirector del FBI, en este caso Christopher Wray, acusándolo de infiltrar agentes durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 para actuar como «agitadores», una teoría que un informe del Departamento de Justicia ya rechazó.

«Recién se ha revelado que el FBI, en contra de todas las reglas, regulaciones, protocolos y estándares, colocó en secreto a 274 agentes del FBI entre la multitud justo antes y durante la «farsa» del 6 de enero. Esto es diferente a lo que el director Christopher Wray declaró, una y otra vez. Así es, como resulta ahora, agentes del FBI estuvieron presentes y dentro de la protesta del 6 de enero, probablemente actuando como agitadores e insurrectos, pero desde luego no como ‘funcionarios de la ley'», escribió Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario pidió conocer la identidad de todos los supuestos agentes infiltrados y «qué estaban haciendo ese ahora ‘histórico’ día».

«Muchos grandes patriotas estadounidenses tuvieron que pagar un precio muy alto sólo por amor a su país. Les debo esta investigación sobre ‘policías sucios y políticos corruptos’. Christopher Wray, entonces director del FBI, tiene grandes explicaciones que dar», añadió el republicano.

En su regreso al poder el pasado enero, el mandatario indultó y conmutó las penas de todos los condenados por el asalto del Capitolio después de que se confirmara su derrota contra el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2021.

El pasado mes de diciembre, el entonces inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, publicó un informe negando que existieran pruebas de que agentes del FBI hubieran participado en el asalto al Capitolio.

«No encontramos evidencia en los materiales que revisamos ni en los testimonios que recibimos que muestre o sugiera que el FBI tuviera empleados encubiertos en las distintas multitudes de protesta o en el Capitolio, el 6 de enero», recoge el comunicado publicado tras la investigación.

Trump señaló a Wray, a quien nombró director del FBI durante su primer mandato, unos días después de que se conociera la imputación contra el también exdirector del FBI, James Comey.

A Comey se le acusa de haber mentido durante una comparecencia en el Congreso en 2020, al negar que filtró a la prensa la investigación sobre los supuestos vínculos entre la campaña de Trump y Rusia, algo que Comey continúa negando.

Días antes, Trump había instado a la fiscal general, Pam Bondi, a actuar contra sus oponentes políticos.

«Son dos seguidos, Comey y Wray, los que fueron sorprendidos mintiendo, con el destino de nuestro gran país en juego. ¡NO PODEMOS PERMITIR QUE ESTO VUELVA A SUCEDER NUNCA MÁS EN EE.UU.!», añadió al final de su mensaje. EFE

(vc)