Trump anuncia que negociaciones con Irán comenzarán el lunes tras aplazar nuevos ataques

Tegucigalpa/Washington-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las negociaciones con Irán comenzarán el próximo lunes, luego de decidir aplazar nuevos ataques militares con el objetivo de persuadir a la República Islámica para alcanzar un acuerdo.

Las declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, donde aseguró que la decisión busca abrir un espacio para la vía diplomática antes de considerar nuevas acciones militares.

«Obviamente, no quieren ser atacados. Sabían la magnitud del ataque porque lo vieron formarse», expresó Trump al referirse a la postura de Irán frente a la amenaza de una ofensiva estadounidense.

El mandatario dio a entender que la presión militar ejercida por Washington influyó en la disposición de Teherán para sentarse a negociar, aunque no ofreció detalles sobre los temas que serán abordados durante el encuentro.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión entre ambos países y genera expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento que contribuya a reducir el riesgo de una escalada del conflicto en la región.PD/Agencias