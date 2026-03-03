Internacionales

Trump anuncia escolta militar para cruzar Ormuz y seguros «razonables» a las navieras

Por: EFE

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su Gobierno ofrecerá escolta militar y seguros seguros de riesgo político «a un precio razonable» para el comercio marítimo que transiten por el estrecho de Ormuz.

