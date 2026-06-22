Trump amenaza con demandar a The New York Times por su cobertura «traicionera» de Irán

Washington – El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con demandar al «corrupto» diario The New York Times por las noticias publicadas sobre Irán que calificó de «hechos falsos e inventados» y una cobertura «traicionera».

«La forma en que el corrupto y fracasado *New York Times* cubre las noticias sobre un Irán muy golpeado y maltrecho, mediante ‘HECHOS’ FALSOS e INVENTADOS, es, en mi opinión, ‘TRAICIONERA’. Incluiré todos sus reportajes falsos y ridículos en la demanda multimillonaria contra ellos. ¡Son unos criminales! Presidente DJT», publicó el mandatario en la red Truht Social.

En otra publicación previa, Trump cargó contra un artículo del rotativo titulado ‘¿Qué ha cambiado tras casi cuatro meses de guerra? Los analistas dicen que no mucho’, y llamó a The New York Times «corrupto y cobarde sin ética».

«¿En serio? Su ejército ESTÁ ACABADO, su armada HA DESAPARECIDO, su fuerza aérea HA DESAPARECIDO; sus plataformas de lanzamiento, misiles, drones y la fabricación de los mismos prácticamente HAN DESAPARECIDO», argumentó el presidente para cuestionar el contenido del artículo.

Trump listó los logros que considera ha alcanzado tras más de 100 días de guerra: «sus dos principales niveles de liderazgo ESTÁN FUERA, su inflación está en el 250 %, su economía ESTÁ DESTROZADA, a sus soldados no se les paga, el estrecho de Ormuz ESTÁ ABIERTO, el petróleo SALE A BORBOTONES y la bolsa y el empleo en EEUU ESTÁN EN MÁXIMOS». EFE