Trump amenaza a Canadá con más aranceles tras acusarles de «negligencia» por los incendios

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con aumentar los aranceles a Canadá tras acusar a las autoridades de su vecino del norte de negligencia por los incendios que asolan el país y han deteriorado la calidad del aire en ciudades estadounidenses.

«Se trata de una negligencia deliberada que se está convirtiendo en un fenómeno anual y que cuesta a Estados Unidos miles de millones de dólares; el costo de esta contaminación debe sumarse necesariamente a los aranceles que Canadá paga actualmente», escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump responsabilizó a Canadá «por no mantener adecuadamente sus bosques y la maleza que contienen, lo que provoca que Estados Unidos sufra una invasión innecesaria de aire sucio, contaminado y nocivo, cuya calidad es peligrosa y totalmente inaceptable».

El jefe de Estado afirmó que llamaría al primer ministro canadiense, Mark Carney, y denunció que «Canadá se ha negado a llevar a cabo tareas básicas de gestión forestal y de retiro de residuos, a sabiendas de que dicha negativa conduciría precisamente a este resultado».

Los incendios forestales que azotan Canadá siguen llevando a partes de Estados Unidos grandes columnas de humo que mantienen bajo alerta a amplias zonas del país por sus efectos sobre la salud.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) mantiene este viernes alertas generalizadas respecto a la calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico.

En total, más de cien millones de personas en dieciocho estados y el Distrito de Columbia se encuentran bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de estos incendios.

Actualmente hay más de ochocientos incendios forestales activos en Canadá y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos. JS