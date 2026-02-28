Trump anuncia la muerte del ayatolá Jameneí y llama al pueblo iraní a «recuperar» su país

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ha muerto en los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y llamó al pueblo iraní a «recuperar» su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

«Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios», escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social.

Ali Jameneí, de 86 años, ejerció como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente.

«No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada», añadió el republicano en el mensaje.

En el mensaje, el presidente estadounidense aseguró a su vez que la muerte de Jameneí «es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país».

Afirmó también que los bombardeos «pesados y precisos» sobre Irán iniciados este sábado van a continuar «sin interrupciones durante la semana» o durante el tiempo que Washington requiera para alcanzar su «objetivo».

Por su parte, Israel anunció ya que la operación conjunta Furia Épica ha matado a siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Cuando Trump anunció de madrugada el ataque indicó que la principal meta era la de derrocar al régimen de los ayatolás, que gobierna en Irán desde 1979.

«Está llegando a nuestra a atención que muchos de los miembros de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: ‘¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!'».

«Esperemos que los CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece», concluyó Trump, que aseguró que en un solo día de ataques, EEUU e Israel han dado muerte a Jameneí, e Irán ha quedado profundamente destruido, incluso aniquilado».

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. EFE