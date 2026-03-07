Trump afirma que Cuba está «en sus últimos momentos de vida»

InternacionalesTrump afirma que Cuba está «en sus últimos momentos de vida»Por: EFE7 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Miami (EEUU) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba se encuentra en «sus últimos momentos de vida», pero afirmó que está negociando con La Habana.Nota en desarrollo… Noticias recientes InternacionalesEl papa pide superar la impotencia que hace creer que no es posible una era sin guerras EconomíaEEUU avisa que «no permitirá la influencia extranjera» en el Canal de Panamá NacionalesPersonas perjudicadas por estado de excepción pueden denunciar pese a sobreseimiento de CSJ Al DíaExplosión deja 31 heridos, incluidos tres menores, en un discoteca al norte de Perú Al DíaHasta un 63 % de Cuba quedará este sábado a la vez sin corriente por la crisis energética