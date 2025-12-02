Trump advierte que cualquier país que trafique droga hacia EEUU «está sujeto a ataques»

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país que produzca y trafique droga hacia el país norteamericano «está sujeto a ataques», al sugerir que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

«He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela», dijo Trump a la prensa durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca.

El mandatario, quien reiteró que los ataques contra los cárteles de la droga dentro del territorio venezolano comenzarán «muy pronto», insistió en que aunque «Venezuela ha sido peor que la mayoría», hay otros países que también envían «a sus narcotraficantes» a EEUU.

Los potenciales ataques en tierra venezolana significarían una expansión de la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre hasta ahora ha destruido a 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental sospechosas de transportar drogas, en las que han muerto 82 tripulantes, según informó hoy el Pentágono.

El despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, uno de los mayores de las últimas décadas, ha incrementado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que Trump acusa de liderar el Cártel de los Soles, designado por Washington como una organización terrorista extranjera.

En octubre pasado, Trump también dedicó fuertes críticas contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, al que también señala como «líder del narcotráfico» y suspendió la ayuda estadounidense a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra las drogas.

Petro niega las acusaciones y ha calificado a Trump de «grosero e ignorante con Colombia». También ha rechazado como «injerencia» el despliegue militar estadounidense y denunciado los ataques contras las lanchas, algunos de ellos llevadas a cabo en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.

Frente a su Gabinete, Trump volvió a defender la legalidad de estas operaciones y advirtió que EEUU tiene derecho a defenderse de la «ola de drogas» que los cárteles envían hacia su territorio. EFE