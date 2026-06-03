Trump abre la puerta a reunirse con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí

Nueva York.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la puerta a reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, en una entrevista publicada este miércoles.

«Me gustaría conocerlo. Me encantaría conocer a todo el mundo. Me gustaría conocerlo y probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas», declaró Trump en el pódcast ‘Pod Force One’ del New York Post.

Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue nombrado líder supremo de iraní después de que el operativo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán acabara con la vida de su padre, Alí Jameneí, quien lideró el país desde 1989.

En los ataques también fallecieron otros miembros de su familia.

Trump aseguró que Jameneí «está involucrado» en el proceso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra, que ya se extiende más de tres meses.

«Dicen que él da su aprobación, porque así ha sido durante mucho, mucho tiempo. Su padre y luego él, supongo que es una sucesión», apuntó.

El ayatolá guarda un perfil bastante reservado, no ha aparecido en público y solo traslada mensajes por escrito, razón por la que en alguna ocasión se ha dado alas a la teoría de que está muerto.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que cree que está vivo, aunque el Pentágono sospecha que quedó desfigurado en un ataque.

«Si te fías de las historias, le faltan muchas partes del cuerpo», dijo Trump en la entrevista al respecto.

Desde hace semanas, Washington y Teherán intercambian borradores para un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

Una de las últimas exigencias de Irán para cerrar el acuerdo ha sido el cese de la ofensiva israelí en el Líbano.

EE.UU., por su parte, condicionó el pacto a que sus aliados en Oriente Medio, como Arabia Saudí o Catar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel. EFE/ir