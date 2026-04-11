Trinidad y Tobago acuerdan impulsar cooperación bilateral en energía, economía y comercio

San Juan.– La primera ministra de Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, acordaron impulsar la cooperación bilateral de desarrollo, comercio y economía, tras una reunión celebrada en Puerto España, bajo el lema ‘Fortalecimiento de la colaboración entre Trinidad y Tobago y Guyana en una nueva era energética regional’.

Ambos líderes definieron las áreas prioritarias para reforzar los lazos entre los dos países, entre las que se incluyen la seguridad alimentaria, la inversión, la integración energética, el intercambio tecnológico, el desarrollo del capital humano y la seguridad.

Persad-Bissessar y Ali también pactaron avanzar hacia la eliminación de las barreras comerciales, con el objetivo principal de facilitar la actividad empresarial entre los dos países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Como parte de esta iniciativa, se creará un grupo de trabajo conjunto con la participación del sector privado trinitense y guyanés para abordar los retos de desarrollo y abrir nuevas oportunidades económicas, y está previsto que Persad-Bissessar realice una visita oficial a Guyana.

Ali expresó su agradecimiento en nombre del pueblo guyanés a Persad-Bissessar el apoyo de su Gobierno a la integridad territorial y la soberanía de Guyana.

Asimismo, Ali aseguró el viernes que está dispuesto a reunirse con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de la disputa territorial entre ambos países por el Esequibo, un territorio fronterizo de unos 160.000 kilómetros cuadrados, administrado por Georgetown y reclamado por Caracas.

Después de que el ministro de Asuntos Exteriores trinitense, Sean Sobers, reconociera el jueves a Rodríguez como legítima presidenta de Venezuela.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. EFE