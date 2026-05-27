Tribunal niega cambio de medidas a general Carlos Puerto y continuará en arresto domiciliario

Tegucigalpa – El Tribunal de Sentencia negó la solicitud de modificación de medidas cautelares al general en condición de retiro, Carlos Puerto, por lo que continuará bajo arresto domiciliario.

Puerto afirmó que, a pesar de todo, mantiene plena confianza en el sistema judicial hondureño tras salir de la audiencia de revisión de medidas.

Carlos Puerto enfrenta un proceso judicial junto a otros exaltos mandos militares por un caso relacionado con la muerte de Isy Obed Murillo en 2009.

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“Somos fieles cumplidores de la ley y la justicia, nos hemos sometido al cien por ciento a las disposiciones de los juzgados, sabemos que no tenemos nada que esconder”, expresó el general, quien insistió en que confía en obtener un fallo favorable en el proceso.

Por su parte, la abogada defensora Celeste Cerrato explicó que la solicitud de revisión de medidas buscaba una situación menos gravosa, incluso con el ofrecimiento de una caución a favor del Estado.

Sin embargo, señaló que el tribunal consideró que no se presentaron elementos nuevos suficientes para modificar la decisión anterior, por lo que se mantuvo la medida cautelar vigente.

Cerrato añadió que, pese a que la ley permite la revisión de medidas en cualquier etapa del proceso, el tribunal estimó no necesaria, por lo que la defensa analizará los siguientes pasos legales a seguir. AD