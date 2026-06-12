Tribunal de Sentencia de SPS programa lectura de fallo de Isaac Sandoval por delito de violencia contra la mujer

San Pedro Sula– La Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula programó para el próximo lunes 15 de junio la lectura de fallo en el juicio oral y público seguido contra Isaac Emanuel Sandoval Ayala, acusado como supuesto responsable de los delitos de violencia contra la mujer y lesiones en perjuicio de su pareja, Daniela Aldana Pinzón.

–Asimismo, sentencian a 23 años de prisión a un hombre por tráfico de drogas.

Las autoridades judiciales informaron que la resolución será dada a conocer una vez concluida la valoración de las pruebas y argumentos presentados durante el proceso, en el que el imputado enfrenta cargos relacionados con presuntos actos de agresión contra la víctima.

En otra resolución emitida por el mismo tribunal, mediante un Acuerdo de Estricta Conformidad, los jueces impusieron una condena de 23 años de prisión y una multa de seis mil lempiras a Ángel Armando Carrasco Rodríguez, quien admitió su responsabilidad en varios delitos vinculados al crimen organizado.

De acuerdo con la sentencia, el acusado aceptó haber cometido los delitos de tráfico de drogas agravado, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido agravado y porte ilegal de munición prohibida agravada, por lo que se procedió a dictar la pena correspondiente sin necesidad de continuar con un juicio ordinario.

El mecanismo de estricta conformidad permite a los imputados reconocer los hechos que se les atribuyen y aceptar responsabilidad penal, lo que agiliza la administración de justicia y evita la prolongación de los procesos judiciales.

Con estas actuaciones, la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula continúa desarrollando procesos relacionados con delitos de alto impacto, tanto en materia de violencia contra la mujer como en casos vinculados al tráfico de drogas y portación ilegal de armas. IR