Tribunal de Justicia Electoral atenderá reclamos este 31 de diciembre hasta las 10 de la noche

Tegucigalpa – El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia anunció que esa oficina laborará este miércoles 31.12.2025. para recibir las impugnaciones y recursos de apelación derivados de la declaratoria de elecciones generales 2025.

Recordó que los que se consideren afectados por la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones generales 2025, tienen tres días hábiles para presentar sus reclamos.

Ante esa situación, explicó que esta mañana sostendrán una reunión de pleno administrativo y por la tarde se desarrollará un pleno jurisdiccional para darle celeridad a los procesos de impugnaciones y recursos de apelación que se interpongan ante ese máximo tribunal electoral.

(LEER) TJE preparado para conocer recursos e impugnaciones, pese a que CN no les aprobó presupuesto

Hizo un llamado a los candidatos que se consideren afectados para que se presenten con sus reclamos porque este día atenderán hasta las 10.00 de la noche, mientras el jueves 01.01.2026. comenzarán labores a las 10.00 de la mañana.

Insistió en llamar a las entidades de sociedad civil para que acompañen este proceso, al tiempo que refirió sólo cuentan con una treintena de empleados para evacuar los recursos ya que el Congreso Nacional nunca les aprobó el presupuesto institucional. JS