Tribunal de EEUU anula condena contra Juan Orlando Hernández tras indulto presidencial

Nueva York – Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó este 14 de abril de 2026 anular la condena contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, tras reconocer la existencia de un indulto presidencial que deja sin efecto el proceso judicial en su contra.

La resolución fue emitida por la Corte de Apelaciones de Estados Unidos y ejecutada por el juez federal P. Kevin Castel, quien ordenó vacar la sentencia previa y devolver el caso al tribunal de distrito con instrucciones de desestimar la causa por considerarla “sin objeto”.

De acuerdo con el documento judicial, la decisión implica que el fallo condenatorio queda formalmente anulado (“vacated”) y el expediente es cerrado sin posibilidad de continuar el proceso en esas condiciones. “El caso contra el acusado Juan Orlando Hernández queda desestimado por carecer de materia”, señala la orden firmada en Nueva York.

El tribunal fundamenta su decisión en el efecto legal del indulto presidencial, que extingue la base del proceso penal. Bajo este criterio, la continuidad del caso pierde sentido jurídico, lo que obliga a su archivo definitivo en esa jurisdicción.

La resolución marca un giro significativo en un caso de alto perfil que había tenido repercusiones tanto en Estados Unidos como en Honduras, y abre un nuevo capítulo en el debate político y legal en torno a la figura del exmandatario. (PD/ia)