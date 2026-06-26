Tribunal absuelve a exdirector de “La Tolva” por lavado de activos y asociación ilícita; culpable por violación de deberes

Tegucigalpa – La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, dictó fallo absolutorio a favor del exdirector del centro penitenciario conocido como “La Tolva”, José Rodimiro Arita, y su asesor Luis Rodríguez Alvarado, al no acreditarse su participación en los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.

– La decisión de los jueces se tomó por insuficiencia probatoria, señaló Silva. Al coronel Arita sólo se le declaró culpable por el ilícito de violación de los deberes de los funcionarios.

De acuerdo con la resolución leída por los jueces, la decisión fue adoptada por unanimidad de votos tras concluir que existió insuficiencia probatoria por parte de los entes acusadores del Estado. En ese sentido, ambos exfuncionarios fueron declarados no culpables, ordenándose su inmediata puesta en libertad, explicó el portavoz de la CSJ, Carlos Silva.

No obstante, en el mismo proceso judicial, el tribunal declaró culpable a José Rodimiro Arita por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Según se estableció, el imputado no alertó a las autoridades competentes, particularmente al comité técnico especializado, tras el ingreso de 445 mil lempiras al recinto penitenciario.

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Asimismo, la tercera implicada en el requerimiento fiscal, la abogada Diana Zelaya Banegas, fue encontrada culpable del delito de lavado de activos, por lo que continuará en prisión en el centro penitenciario femenino. La audiencia de individualización de la pena fue programada para el próximo 4 de agosto.

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El caso se originó a raíz de investigaciones por el ingreso irregular de 445 mil lempiras al centro penal “La Tolva”, hecho que dio lugar a la acción penal por parte del Ministerio Público. JS