Triángulo Norte apuesta por ampliar inversión a $10 mil millones, energía como sector clave de desarrollo

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital/Por Lilian Bonilla) – Honduras se posicionó como epicentro del debate regional al albergar el Foro de Integración Energética del Triángulo Norte “Impulsando la competitividad”, donde líderes empresariales, financieros y políticos coincidieron en una hoja de ruta común: elevar la inversión, fortalecer la integración energética y acelerar reformas estructurales para transformar el desarrollo económico de Centroamérica.

-Empresarios y autoridades coinciden en que duplicar la generación eléctrica y garantizar reglas claras es clave para crear empleo, frenar la migración y dinamizar la economía.

-Empresarios destacan creación de 250 mil empleos a través de la iniciativa ThinkHUGE y urgen condiciones para acelerar proyectos de generación y transmisión eléctrica.

–La ambiciosa meta de los empresarios HUGE es pasar a generar 3 gigavatios, en el SIEPAC. Un gigavatio (GW) es una unidad de potencia eléctrica equivalente a mil millones de vatios.

Uno de los anuncios más relevantes lo realizó el director ejecutivo de HUGE, Greg Huger, quien confirmó que la meta de inversión privada aumentará de 8 mil millones a 10 mil millones de dólares en el corto y mediano plazo, teniendo proyectos clave para el desarrollo en el sector energético.

El ejecutivo destacó que estas inversiones ya han generado más de 250 mil empleos en cuatro países, consolidando al sector como uno de los principales motores de crecimiento. Además, subrayó que los fundadores han destinado cerca del 30% de su patrimonio a estos proyectos, reflejando confianza en la región.

Huger advirtió que el crecimiento de tecnologías como la inteligencia artificial y los centros de datos está disparando la demanda energética, lo que obliga a expandir la capacidad de generación y transmisión eléctrica, así como a establecer condiciones regulatorias estables que permitan inversiones de largo plazo.

En la misma línea, el presidente y fundador de Grupo IDC, Richard Aitkenhead, fue enfático al señalar que Centroamérica debe duplicar su capacidad de generación eléctrica si aspira a generar más empleo y mejorar la calidad de vida.

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“Hasta donde llega la energía eléctrica, llega el trabajo”, afirmó, al tiempo que identificó tres desafíos urgentes: ampliar las redes de transmisión, mejorar los marcos regulatorios y aumentar la generación de energía.

Aitkenhead también alertó sobre las pérdidas eléctricas que afectan a los sistemas nacionales y terminan siendo trasladadas al consumidor, insistiendo en la necesidad de una coordinación efectiva entre sector público y privado.

Inversión camino para el desarrollo

Desde el ámbito político, el presidente hondureño Nasry Asfura reafirmó que la inversión es el único camino para generar empleo y frenar la migración, destacando que el desarrollo económico depende de la confianza y la seguridad jurídica.

El mandatario anunció reformas orientadas a mejorar el clima de negocios, incluyendo la modernización de leyes, la apertura al mercado de valores y el fortalecimiento del sistema financiero. Asimismo, recordó el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) como señal de garantía para inversionistas.

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Presidente Asfura: el desarrollo sostenible solo será posible mediante una sólida alianza entre el sector público y privado, en un entorno de democracia, libertad y seguridad jurídica.

En materia energética, informó que se prepara una licitación de 1,500 megavatios, tomando experiencias de Guatemala y El Salvador para asegurar transparencia y competitividad. Anunció que el próximo 25 de marzo altas autoridades del sector hondureño viajarán a Guatemala para observar la licitación que harán en dicho país de 1,400 megavatios.

“El gobierno no puede generar todos los empleos. Sólo la inversión nacional y extranjera puede hacerlo”, sostuvo Asfura, al tiempo que llamó a construir un entorno de democracia, libertad y gobernabilidad.

“Sin empresa privada no hay futuro. Necesitamos inversión nacional y extranjera para generar riqueza y sacar adelante nuestros países. Honduras tiene las puertas abiertas”, concluyó.

Respaldo total del sector privado hondureño

El sector empresarial hondureño también respaldó estas iniciativas. El presidente ejecutivo de Grupo Financiero Ficohsa, Camilo Atala, aseguró que el sistema financiero está listo para acompañar este proceso, señalando que el Triángulo Norte representa una zona de oportunidades donde la inversión energética será determinante para generar empleo.

El banquero Camilo Atala, aseguró que el sistema financiero nacional está preparado para financiar proyectos de energía en el país.

“El sector energético es básico para atraer inversión. Estamos preparados para seguir financiando proyectos que impulsen el crecimiento”, afirmó.

El presidente de Grupo Elcatex, Jesús Canahuati, destacó que la integración regional es esencial para romper el ciclo de pobreza, enfatizando la necesidad de planes agresivos en infraestructura y energía.

El foro, que reunió a actores clave de Honduras, Guatemala y El Salvador, se desarrolló mediante paneles especializados enfocados en innovación, modernización de redes, seguridad energética e integración regional.

En conjunto, las intervenciones dejaron un mensaje claro: sin energía suficiente, no habrá desarrollo; sin inversión, no habrá empleo; y sin reglas claras, no habrá confianza.

Oportunidades regionales

Centroamérica, enfrenta una oportunidad histórica.

El Foro impulsado por HUGE Business and Investment Council (Honduras, EE.UU., Guatemala, El Salvador), que es una asociación empresarial sin fines de lucro establecida por líderes del sector privado de estos países, con el objetivo de facilitar al menos 10 mil millones de dólares en inversiones, generando 2 millones de nuevos empleos durante los próximos cinco años, los participantes coincidieron que Centroamérica, enfrenta una oportunidad histórica que dependerá de su capacidad para actuar de manera coordinada y sostenida.

Se detalló que HUGE logrará la meta trazada a través de inversiones claves en infraestructura regional y aprovechando las oportunidades de «nearshoring» para acercar la fabricación y los servicios a los mercados nacionales de las Américas. LB