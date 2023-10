Tres viviendas afectadas por lluvias en aldea de Marcala

Tegucigalpa- La situación en Marcala, La Paz de momento es normal en el casco urbano, y no hubo problemas con las últimas lluvias, no se desbordaron los ríos y no hubo inundaciones, no obstante, sí se registró afectación en tres viviendas en una aldea.

En el recuento del Cuerpo de Bomberos, solo se registró la inundación de tres viviendas, pero fue una situación que se pudo controlar sin necesidad de evacuación de personas.

El capitán Walter Martínez, del Cuerpo de Bomberos, dijo que ellos movilizaron un equipo de 7 elementos y 2 unidades debido al reporte que habían recibido, pero “gracias a Dios, no hubo percances que lamentar”.

La situación es normal gracias los trabajos de dragado de ríos que ha realizado la alcaldía municipal, los ríos crecieron, pero no se inundó el casco urbano y la situación en los alrededores tampoco fue de emergencia porque no hubo ni derrumbes ni inundaciones mayores concluyó. LB