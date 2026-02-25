Tres ‘picassos’ salen a la venta en Christie’s de Londres el 5 de marzo

Londres – La galería ‘Christie’s’ en Londres subastará el próximo 5 de marzo tres obras de Pablo Picasso, pintadas entre 1929 y 1964, que muestran el amplio abanico estilístico en que se movió el artista español.

‘La peintre et son modèle’ (1964) es en principio la más cotizada, con una valoración de entre siete y diez millones de libras (ocho y 11.5 millones de euros). Se trata de un cuadro pintado a mitades de los años 60 y que pertenece a la colección ‘Artistas y modelos’, y en él el estilo de las pinceladas demuestran la energía y la libertad con la que pintaba el artista malagueño.

Michèle McMullan, especialista de Arte Moderno de la galería, señala que es una de las pinturas más voluminosas del artista: «El cuadro tiene casi dos metros de altura, es el más grande que Picasso pintó en los años 60, es impresionante».

El segundo ‘picasso’ a subasta será ‘Nu debout et femmes assises’ (1939), que aspira a recaudar entre tres y cinco millones de libras (3.5 y 5.74 millones de euros). La pintura forma parte de una colección mayor que comprende 230 cuadros y esta obra está entre las 34 más importantes.

Olivier Camu, subdirector de Arte Moderno e Impresionismo de la galería, sostiene que es el mejor de su colección. Fue pintado en Burdeos, adonde el pintor había huido desde París ante la expansión nazi (el 1 de septiembre de 1939 Alemania había invadido Polonia). En Burdeos, Picasso pintó ocho pequeños cuadros y este es uno de ellos.

En esta subasta habrá un tercer cuadro de Picasso, ‘Figure’ (1929), de menor valor -entre 600,000 y 800,000 libras (casi 690,000 y 918,000 euros)-.

Fue pintado durante un período muy intenso de transformación personal y artístico del autor y representa la percepción del artista sobre la forma humana. Se engloba dentro un período en el que experimenta con la metamorfosis y la distorsión creando un nuevo lenguaje artístico. EFE