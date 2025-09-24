spot_imgspot_img
Caliente

Tres personas pierden la vida en accidente vial  en Comayagua

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- Al menos tres personas perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura de Comayagua, dejó como saldo tres personas muertas.

De acuerdo con los informes, las personas fallecidas fueron identificadas como: Ricardo Antonio Flores Bulnes de 54 años quien era el conductor, Blanca Perdomo quien murió en el hospital y Juan Perdomo.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles, cuando el vehículo en que se transportaban impactó violentamente contra una rastra.

Según se informó las tres personas se dirigían hacia San Pedro Sula a una cita médica. IR

