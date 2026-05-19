Tres personas mueren en un accidente vial en Jesús de Otoro

Tegucigalpa – Tres personas perdieron la vida en un accidente vial la tarde de este lunes en Jesús de Otoro, Intibucá, occidente de Honduras.

Las tres personas perdieron la vida luego del volcamiento de una rastra en el sector de Las Piñeras en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá.

Elementos de la Policía Nacional ya se encuentran en la zona, mientras miembros de Medicina Legal y Ciencias Forenses se trasladan al lugar para poder realizar el levantamiento cadavérico de estos tres ciudadanos.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como José Ángel Alfaro y Milton Alfaro, mientras que la tercera víctima permanece como desconocido.

De acuerdo a versiones preliminares el automotor de articulación pesada perdió los frenos, y en un intento de maniobra de parte del conductor, volcó.

Las personas fallecidas realizaban labores de mantenimiento en la carretera del sector, se conoció.

Los datos oficiales establecen que cinco personas mueren cada día en accidentes de tránsito en Honduras. (RO)