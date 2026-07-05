Cuatro personas fallecen en accidente vial en Morazán, Yoro

Tegucigalpa – Cuatro personas fallecieron este domingo en un accidente de tránsito tipo volcamiento en el sector de La Regina en el municipio de Morazán en el departamento de Yoro, zona norte de Honduras.

Los fallecidos responden a los nombres de Santos Luciano Rivera Zeron (45), Delmis Suyapa Ramos Palma (28), Delmis Milagro Tome Ramos (5) y José Manuel Hernández Martínez.

Los involucrados son un vehículo turismo y un bus, donde varias personas también resultaron heridas.

Una persona que iba en el bus y resultó herida relató que el motorista de esta unidad de transporte quiso rebasar a un vehículo civil, pero impactó contra otro, volcó y dio varias vueltas.

El autobús involucrado es de la empresa de Transporte Vásquez, que cubre la ruta San Pedro Sula- Sulaco.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG