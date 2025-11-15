Tres nuevas empresas de transporte ofertan ante el CNE

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió tres ofertas para la licitación expedita del servicio de transporte electoral que será utilizado en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, luego de que el ente electoral relanzó el proceso de contratación expedita.

Las empresas Moro, Gold de Choluteca y Transportes y Logísticas Junior H son las empresas que presentaron su documentación.

El plazo para las postulaciones cerró a las 7.00 de la noche. De acuerdo a los pliegos del proceso, no habrá anticipos y que los pagos se realizan de forma parcial, conforme avanza la instalación y operación del servicio contratado.

El proceso de contratación fue reaprobado y publicado nuevamente, luego de que las empresas de transporte de carga solicitaron mayor claridad y condiciones de pago anticipado para participar en el servicio, considerado uno de los componentes logísticos más importantes del proceso electoral.

El retraso en la adjudicación del contrato de transporte se ha convertido en una de las principales preocupaciones del proceso electoral, ya que el traslado de maletas electorales, urnas, actas y equipo tecnológico debe realizarse con precisión y bajo estrictas medidas de seguridad. El primer envío de material electoral está proyectado para el 20 de noviembre.

Pese al notable retraso en el caso de la contratación de la empresa del transporte, el CNE, asegura que todas las etapas del proceso previo al 30 de noviembre se cumplan conforme a lo establecido en la ley y los calendarios oficiales. VC