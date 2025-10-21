Tres niñas y dos adultos intoxicados tras consumir «brownie de marihuana» en el sur de Honduras

Tegucigalpa- Las autoridades del Hospital del Sur en Choluteca reportaron el ingreso de al menos tres menores y dos adultos intoxicados con supuesta marihuana tras comer un brownie, mismo que tenía el alucinógeno, hecho ocurrido en el municipio El Triunfo.

El portavoz del centro asistencial, Nehemías Córdova, informó que los tres menores y los dos adultos ingresaron al centro hospitalario tras consumir dicho postre.

Las menores que llegaron al centro hospitalario oscilan entre los 10 y 5 años.

“La ingesta fue producto de que las menores y los dos adultos recibieron el postre a través de un motociclista quien se estacionó frente a ellos y les regaló el postre”, según la información brindada por los afectados.

Las niñas y los dos adultos se encuentran recibiendo la asistencia médica correspondiente.

El portavoz hizo un llamado a la población a no consumir alimentos que desconocidos les regalan ya que muchos buscan principalmente a los menores hacerlos adictos a las drogas.