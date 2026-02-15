Tres muertos y un herido en accidente de tránsito en Colón

Tegucigalpa – Un fuerte accidente de tránsito dejó como saldo tres personas muertas y una herida en Sonaguera, Colón.

Hasta el momento se ha identificado a los jóvenes Yoel Véliz de 15 años y Jostin Hernández entre los fallecidos.

Según versiones, los jóvenes involucrados participaban en piques ilegales al momento del accidente.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense se trasladaron al lugar para hacer el reconocimiento de ley.

El joven que resultó herido fue trasladado a un centro asistencial.

Los accidentes viales constituyen la segunda causa de muertes en este país centroamericano, según datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). IR