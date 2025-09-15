(VIDEO) Tres muertos en nuevo ataque cinético contra narcoterroristas venezolanos

Tegucigalpa/Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes a través de su redes social Truth, que bajo sus órdenes, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra lo que describió como “cárteles de narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos” en la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM).

Según Trump, la operación ocurrió en aguas internacionales cuando presuntos narcotraficantes venezolanos transportaban drogas con destino a Estados Unidos. El mandatario aseguró que el ataque resultó en la muerte de tres hombres identificados como narcoterroristas, sin bajas estadounidenses.

“Si estás transportando drogas que pueden matar a los estadounidenses, ¡te estamos cazando!”, advirtió Trump en su publicación.

. @POTUS “This morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a SECOND Kinetic Strike against positively identified, extraordinarily violent drug trafficking cartels and narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. The Strike occurred while these confirmed… pic.twitter.com/KQYiEpqsGb — DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 15, 2025

El presidente calificó a estas organizaciones criminales como una amenaza directa a la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de EEUU, y agregó que durante décadas el narcotráfico ha causado “consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses, matando a millones de ciudadanos”.

El anuncio ocurre en el marco de una estrategia más agresiva de la administración Trump contra el narcotráfico transnacional. El Comando Sur (SOUTHCOM), con sede en Miami, es la unidad del Pentágono responsable de operaciones militares en el Caribe y América Latina.

Analistas recuerdan que Washington ya había confirmado en semanas anteriores un primer ataque cinético, lo que marca un nuevo precedente en la política antidrogas estadounidense, pues el término hace referencia a acciones militares que emplean fuerza física letal, más allá de operaciones de interdicción o confiscación.

El ataque ocurre cuando el Pentágono confirmó que llegaron los primeros cinco aviones furtivos F-35 que Washington ordenó desplegar en Puerto Rico y que forman parte del grupo naval-aéreo desplegado en el Caribe con el fin de atacar embarcaciones o grupos de narcoterroristas que buscan infestar con el tráfico de drogas las calles de las ciudades estadounidenses.

Los primeros cinco aviones F-35, de una dotación de 10, llegaron el sábado a la isla y pronto estarán a disposición del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas para realizar operaciones.

Puerto Rico se encuentra a menos de 1 mil kilómetros de Venezuela y el avión F-35, la actual joya de la corona de la aviación militar estadounidense, podría hacer el vuelo San Juan-Caracas en menos de 30 minutos.

El gobierno de Trump considera que Venezuela está manejada por la organización narcoterrorista Cártel de los Soles y cuyo líder de esa organización es Nicolás Maaduro, a quien no le reconoce la condición de presidente de Venezuela, ni siquiera el hombre fuerte que domina el gobierno, sino un jefe narcoterrorista.

El gobierno de Venezuela no se ha pronunciado de inmediato sobre la acusación, aunque en ocasiones anteriores ha rechazado señalamientos de EEUU, acusándolos de “agresiones” y “montajes políticos”. (PD)