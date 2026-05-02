Tres magistrados completarán Sala Constitucional “de forma provisional” para no paralizar tareas

Tegucigalpa – La Corte Suprema de Justicia (CSJ), determinó que tres magistrados completarán la Sala de lo Constitucional “de forma provisional” para no paralizar las tareas asignadas en ese poder Estado.

Así lo informó este sábado el oficial de comunicaciones de la CSJ, Melvin Duarte, quien detalló que los altos jueces son: Rebeca Ráquel Obando, Milton Jiménez y Odalis Nájera.

“A fin de no paralizar tareas de la Sala (Constitucional) la decisión del Pleno ha sido de forma provisional que tres magistrados cubran cuando sea necesario completar pleno integrar la sala para conocer asuntos de trámite”, detalló Duarte.

Remató que la conformación definitiva es un tema pendiente que definirá el pleno en próximas sesiones, pero que de forma provisiona se tomó esa decisión.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la integran los magistrados: Sonia Marlina Dubón, Luis Fernando Padilla, Francisca Villela e Isbela Bustillo. Wagner Vallecillo que la integraba pasó a ser titular de la CSJ, por lo que quedó sin integració el pleno.

Más temprano trascendió la designación de la magistrada Rebeca Raquel Obando en la Sala de lo Constitucional, para cubrir la vacante dejada por el presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, pero este extremo ya fue aclarado por relaciones públicas de ese poder del Estado.

Para evitar un juicio político en su contra Ráquel Obando renunció al cargo de presidenta de la CSJ, por lo que se designó a Vallecillo como la nueva cabeza del Supremo, lo que ocasionó quedará desintegrada la Sala de lo Constitucional que era donde estaba el ahora presidente del Poder Judicial. JS