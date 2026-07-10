Tres jugadores

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Tres jugadores9 de julio de 2026USA 2026 - Cifra del díaPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasScaloni: «Tenemos cosas para mejorar, pero ganando es mejor» 11 de julio de 2026 Lionel Messi y la felicidad por un «triunfo muy duro» 11 de julio de 2026 Portada Mundial 12.07.2026. 11 de julio de 2026 3-1. Julián Álvarez saca del embrollo a Argentina y fija cita con Inglaterra 11 de julio de 2026 Haaland: «Hemos puesto a Noruega en el mapa» 11 de julio de 2026