Tres jóvenes heridos deja tiroteo en la capital hondureña

Tegucigalpa – Un tiroteo dejó este lunes un saldo de tres personas entre las colonias 21 de febrero y el Country en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

El hecho ocurrió en la calle que conduce del Country hacia el puente del 21 de febrero.

Se informó que se escuchó ráfaga de disparos, el atentado fue contra varios jóvenes que estaban en motocicleta.

Rápidamente, llegó personal de la Cruz Roja Hondureña para atender a los heridos y trasladarlos de emergencia en una ambulancia hacia un centro hospitalario.

Policías llegaron al lugar del hecho para asegurar la escena y resguardar la ayuda a los jóvenes heridos. AG